EAF: GrafTech International Ltd

13.42 USD 0.68 (5.34%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EAF fiyatı bugün 5.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.77 ve Yüksek fiyatı olarak 14.20 aralığında işlem gördü.

GrafTech International Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.77 14.20
Yıllık aralık
0.55 14.20
Önceki kapanış
12.74
Açılış
13.92
Satış
13.42
Alış
13.72
Düşük
12.77
Yüksek
14.20
Hacim
508
Günlük değişim
5.34%
Aylık değişim
42.92%
6 aylık değişim
1442.53%
Yıllık değişim
872.46%
21 Eylül, Pazar