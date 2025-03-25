Divisas / CSTM
CSTM: Constellium SE (France)
15.25 USD 0.28 (1.87%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CSTM de hoy ha cambiado un 1.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.91, mientras que el máximo ha alcanzado 15.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Constellium SE (France). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CSTM News
Rango diario
14.91 15.76
Rango anual
7.32 16.59
- Cierres anteriores
- 14.97
- Open
- 15.00
- Bid
- 15.25
- Ask
- 15.55
- Low
- 14.91
- High
- 15.76
- Volumen
- 1.464 K
- Cambio diario
- 1.87%
- Cambio mensual
- 9.48%
- Cambio a 6 meses
- 51.29%
- Cambio anual
- -6.50%
