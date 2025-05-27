통화 / CSTM
CSTM: Constellium SE (France)
15.42 USD 0.94 (5.75%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSTM 환율이 오늘 -5.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.40이고 고가는 16.43이었습니다.
Constellium SE (France) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSTM News
- 도이치뱅크, Constellium 주식 ’매수’ 등급 재확인, 목표가 20달러 유지
- Deutsche Bank reiterates Buy rating on Constellium stock, maintains $20 target
- Are Investors Undervaluing Constellium (CSTM) Right Now?
- Is Century Aluminum (CENX) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Constellium extends aluminum supply partnership with Embraer
- Constellium Aims For Robust Return On Capital Growth: Shares Fairly Valued (NYSE:CSTM)
- Are Industrial Products Stocks Lagging Broadwind Energy (BWEN) This Year?
- Should Value Investors Buy Constellium (CSTM) Stock?
- Constellium stock price target raised to $18 from $17 at BMO Capital
- Constellium SE (CSTM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Constellium Q2 Revenue Up 9 Percent
- Constellium Nv earnings missed by €0.15, revenue topped estimates
- Constellium (CSTM) Q2 Earnings Lag Estimates
- Earnings Preview: Constellium (CSTM) Q2 Earnings Expected to Decline
- Constellium completes FlexCAR project for modular vehicle design
- Constellium Honored with Three Supplier Awards from Airbus
- Supply chain fog clearing for plane suppliers, Constellium says
- Constellium to Exhibit at the 2025 Paris Air Show
- Constellium and TARMAC Aerosave Achieve Breakthrough in Full-Circular Aluminum Recycling for End-of-Life Aircraft
- Analysis-Aluminium producers in the US win from Trump’s tariffs
- Constellium Joins America Makes Project to Advance Use of Aluminum Additive Manufacturing in Defense and Aerospace
- Benchmark maintains Boeing stock Buy rating, $215 target
- NASA Visits Constellium Ravenswood to Celebrate Artemis Partnershi
- Constellium Stock Faces Challenges In Aluminum Market (NYSE:CSTM)
일일 변동 비율
15.40 16.43
년간 변동
7.32 16.59
- 이전 종가
- 16.36
- 시가
- 16.42
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- 저가
- 15.40
- 고가
- 16.43
- 볼륨
- 1.986 K
- 일일 변동
- -5.75%
- 월 변동
- 10.70%
- 6개월 변동
- 52.98%
- 년간 변동율
- -5.46%
