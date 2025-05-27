Valute / CSTM
CSTM: Constellium SE (France)
15.42 USD 0.94 (5.75%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSTM ha avuto una variazione del -5.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.40 e ad un massimo di 16.43.
Segui le dinamiche di Constellium SE (France). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.40 16.43
Intervallo Annuale
7.32 16.59
- Chiusura Precedente
- 16.36
- Apertura
- 16.42
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Minimo
- 15.40
- Massimo
- 16.43
- Volume
- 1.986 K
- Variazione giornaliera
- -5.75%
- Variazione Mensile
- 10.70%
- Variazione Semestrale
- 52.98%
- Variazione Annuale
- -5.46%
20 settembre, sabato