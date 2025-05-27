Währungen / CSTM
CSTM: Constellium SE (France)
16.36 USD 1.11 (7.28%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSTM hat sich für heute um 7.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.25 bis zu einem Hoch von 16.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Constellium SE (France)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.25 16.49
Jahresspanne
7.32 16.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.25
- Eröffnung
- 15.35
- Bid
- 16.36
- Ask
- 16.66
- Tief
- 15.25
- Hoch
- 16.49
- Volumen
- 3.884 K
- Tagesänderung
- 7.28%
- Monatsänderung
- 17.44%
- 6-Monatsänderung
- 62.30%
- Jahresänderung
- 0.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K