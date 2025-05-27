CotationsSections
Devises / CSTM
Retour à Actions

CSTM: Constellium SE (France)

15.42 USD 0.94 (5.75%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CSTM a changé de -5.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.40 et à un maximum de 16.43.

Suivez la dynamique Constellium SE (France). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSTM Nouvelles

Range quotidien
15.40 16.43
Range Annuel
7.32 16.59
Clôture Précédente
16.36
Ouverture
16.42
Bid
15.42
Ask
15.72
Plus Bas
15.40
Plus Haut
16.43
Volume
1.986 K
Changement quotidien
-5.75%
Changement Mensuel
10.70%
Changement à 6 Mois
52.98%
Changement Annuel
-5.46%
20 septembre, samedi