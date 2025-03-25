КотировкиРазделы
Валюты / CSTM
Назад в Рынок акций США

CSTM: Constellium SE (France)

14.97 USD 0.20 (1.32%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CSTM за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.94, а максимальная — 15.25.

Следите за динамикой Constellium SE (France). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CSTM

Дневной диапазон
14.94 15.25
Годовой диапазон
7.32 16.59
Предыдущее закрытие
15.17
Open
15.21
Bid
14.97
Ask
15.27
Low
14.94
High
15.25
Объем
1.212 K
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
7.47%
6-месячное изменение
48.51%
Годовое изменение
-8.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.