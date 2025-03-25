Валюты / CSTM
CSTM: Constellium SE (France)
14.97 USD 0.20 (1.32%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSTM за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.94, а максимальная — 15.25.
Следите за динамикой Constellium SE (France). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.94 15.25
Годовой диапазон
7.32 16.59
- Предыдущее закрытие
- 15.17
- Open
- 15.21
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Low
- 14.94
- High
- 15.25
- Объем
- 1.212 K
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- 7.47%
- 6-месячное изменение
- 48.51%
- Годовое изменение
- -8.22%
