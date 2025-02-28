Divisas / CPSS
CPSS: Consumer Portfolio Services Inc
8.06 USD 0.43 (5.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CPSS de hoy ha cambiado un -5.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.00, mientras que el máximo ha alcanzado 8.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Consumer Portfolio Services Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CPSS News
- Jackson, vicepresidente senior, vende acciones de Consumer Portfolio Services por 79.000 dólares
- Jackson, vicepresidente senior, vende acciones de Consumer Portfolio Services por $79k
- Jackson, sr. vice president, sells consumer portfolio services shares for $79k
- Consumer Portfolio Services at The Gateway Conference: AI Drives Efficiency
- Earnings call transcript: Consumer Portfolio Services misses Q2 2025 earnings expectations
- Consumer Portfolio Services earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Consumer Portfolio Services closes $418.33 million auto securitization
- Consumer portfolio services sr. vice president sells $975 in stock
- How This Subprime Auto Lender With 55 Straight Quarters Of Profit Is Standing Out From The Pack - Consumer Pf Servs (NASDAQ:CPSS)
- Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
8.00 8.58
Rango anual
6.67 12.73
- Cierres anteriores
- 8.49
- Open
- 8.00
- Bid
- 8.06
- Ask
- 8.36
- Low
- 8.00
- High
- 8.58
- Volumen
- 64
- Cambio diario
- -5.06%
- Cambio mensual
- 3.33%
- Cambio a 6 meses
- -4.84%
- Cambio anual
- -16.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B