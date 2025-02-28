通貨 / CPSS
CPSS: Consumer Portfolio Services Inc
8.24 USD 0.18 (2.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPSSの今日の為替レートは、2.23%変化しました。日中、通貨は1あたり8.06の安値と8.53の高値で取引されました。
Consumer Portfolio Services Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CPSS News
- ジャクソン上級副社長、コンシューマー・ポートフォリオ・サービスの株式を7万9千ドルで売却
- Jackson, sr. vice president, sells consumer portfolio services shares for $79k
- Consumer Portfolio Services at The Gateway Conference: AI Drives Efficiency
- Earnings call transcript: Consumer Portfolio Services misses Q2 2025 earnings expectations
- Consumer Portfolio Services earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Consumer Portfolio Services closes $418.33 million auto securitization
- Consumer portfolio services sr. vice president sells $975 in stock
- How This Subprime Auto Lender With 55 Straight Quarters Of Profit Is Standing Out From The Pack - Consumer Pf Servs (NASDAQ:CPSS)
- Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
8.06 8.53
1年のレンジ
6.67 12.73
- 以前の終値
- 8.06
- 始値
- 8.23
- 買値
- 8.24
- 買値
- 8.54
- 安値
- 8.06
- 高値
- 8.53
- 出来高
- 48
- 1日の変化
- 2.23%
- 1ヶ月の変化
- 5.64%
- 6ヶ月の変化
- -2.72%
- 1年の変化
- -14.70%
