통화 / CPSS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CPSS: Consumer Portfolio Services Inc
8.15 USD 0.09 (1.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPSS 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.68이고 고가는 8.50이었습니다.
Consumer Portfolio Services Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPSS News
- 잭슨, Consumer Portfolio Services 주식 7.9만 달러 상당 매도
- Jackson, sr. vice president, sells consumer portfolio services shares for $79k
- Consumer Portfolio Services at The Gateway Conference: AI Drives Efficiency
- Earnings call transcript: Consumer Portfolio Services misses Q2 2025 earnings expectations
- Consumer Portfolio Services earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Consumer Portfolio Services closes $418.33 million auto securitization
- Consumer portfolio services sr. vice president sells $975 in stock
- How This Subprime Auto Lender With 55 Straight Quarters Of Profit Is Standing Out From The Pack - Consumer Pf Servs (NASDAQ:CPSS)
- Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
7.68 8.50
년간 변동
6.67 12.73
- 이전 종가
- 8.24
- 시가
- 8.26
- Bid
- 8.15
- Ask
- 8.45
- 저가
- 7.68
- 고가
- 8.50
- 볼륨
- 97
- 일일 변동
- -1.09%
- 월 변동
- 4.49%
- 6개월 변동
- -3.78%
- 년간 변동율
- -15.63%
20 9월, 토요일