CPSS: Consumer Portfolio Services Inc
8.37 USD 0.13 (1.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPSS hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.26 bis zu einem Hoch von 8.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Consumer Portfolio Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.26 8.48
Jahresspanne
6.67 12.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.24
- Eröffnung
- 8.26
- Bid
- 8.37
- Ask
- 8.67
- Tief
- 8.26
- Hoch
- 8.48
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 1.58%
- Monatsänderung
- 7.31%
- 6-Monatsänderung
- -1.18%
- Jahresänderung
- -13.35%
