货币 / CPSS
CPSS: Consumer Portfolio Services Inc
8.20 USD 0.29 (3.42%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CPSS汇率已更改-3.42%。当日，交易品种以低点8.00和高点8.58进行交易。
关注Consumer Portfolio Services Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPSS新闻
- Consumer Portfolio Services at The Gateway Conference: AI Drives Efficiency
- Earnings call transcript: Consumer Portfolio Services misses Q2 2025 earnings expectations
- Consumer Portfolio Services earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Consumer Portfolio Services closes $418.33 million auto securitization
- Consumer portfolio services sr. vice president sells $975 in stock
- How This Subprime Auto Lender With 55 Straight Quarters Of Profit Is Standing Out From The Pack - Consumer Pf Servs (NASDAQ:CPSS)
- Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
8.00 8.58
年范围
6.67 12.73
- 前一天收盘价
- 8.49
- 开盘价
- 8.00
- 卖价
- 8.20
- 买价
- 8.50
- 最低价
- 8.00
- 最高价
- 8.58
- 交易量
- 35
- 日变化
- -3.42%
- 月变化
- 5.13%
- 6个月变化
- -3.19%
- 年变化
- -15.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值