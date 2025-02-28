Валюты / CPSS
CPSS: Consumer Portfolio Services Inc
8.49 USD 0.13 (1.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPSS за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.42, а максимальная — 8.91.
Следите за динамикой Consumer Portfolio Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CPSS
- Consumer Portfolio Services at The Gateway Conference: AI Drives Efficiency
- Earnings call transcript: Consumer Portfolio Services misses Q2 2025 earnings expectations
- Consumer Portfolio Services earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Consumer Portfolio Services closes $418.33 million auto securitization
- Consumer portfolio services sr. vice president sells $975 in stock
- How This Subprime Auto Lender With 55 Straight Quarters Of Profit Is Standing Out From The Pack - Consumer Pf Servs (NASDAQ:CPSS)
- Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.42 8.91
Годовой диапазон
6.67 12.73
- Предыдущее закрытие
- 8.62
- Open
- 8.44
- Bid
- 8.49
- Ask
- 8.79
- Low
- 8.42
- High
- 8.91
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -1.51%
- Месячное изменение
- 8.85%
- 6-месячное изменение
- 0.24%
- Годовое изменение
- -12.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.