CPSS: Consumer Portfolio Services Inc

8.15 USD 0.09 (1.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPSS ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.68 e ad un massimo di 8.50.

Segui le dinamiche di Consumer Portfolio Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
7.68 8.50
Intervallo Annuale
6.67 12.73
Chiusura Precedente
8.24
Apertura
8.26
Bid
8.15
Ask
8.45
Minimo
7.68
Massimo
8.50
Volume
97
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
4.49%
Variazione Semestrale
-3.78%
Variazione Annuale
-15.63%
21 settembre, domenica