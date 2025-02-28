Valute / CPSS
CPSS: Consumer Portfolio Services Inc
8.15 USD 0.09 (1.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPSS ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.68 e ad un massimo di 8.50.
Segui le dinamiche di Consumer Portfolio Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPSS News
Intervallo Giornaliero
7.68 8.50
Intervallo Annuale
6.67 12.73
- Chiusura Precedente
- 8.24
- Apertura
- 8.26
- Bid
- 8.15
- Ask
- 8.45
- Minimo
- 7.68
- Massimo
- 8.50
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- -1.09%
- Variazione Mensile
- 4.49%
- Variazione Semestrale
- -3.78%
- Variazione Annuale
- -15.63%
21 settembre, domenica