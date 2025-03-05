Divisas / COWZ
COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF
57.32 USD 0.21 (0.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COWZ de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.98, mientras que el máximo ha alcanzado 57.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacer US Cash Cows 100 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
COWZ News
Rango diario
56.98 57.88
Rango anual
46.64 61.92
- Cierres anteriores
- 57.11
- Open
- 57.12
- Bid
- 57.32
- Ask
- 57.62
- Low
- 56.98
- High
- 57.88
- Volumen
- 4.363 K
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- -0.83%
- Cambio a 6 meses
- 5.00%
- Cambio anual
- -0.47%
