Devises / COWZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF
57.23 USD 0.21 (0.37%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COWZ a changé de -0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.99 et à un maximum de 57.52.
Suivez la dynamique Pacer US Cash Cows 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COWZ Nouvelles
- Should Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) Be on Your Investing Radar?
- Is Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- COWZ: Health Care's Potential Turnaround Is Bullish (Rating Upgrade) (BATS:COWZ)
- COWZ: Deciding If Pacer's Popular Cash Cows ETF Is Right For You (BATS:COWZ)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Why Free Cash Flow Drives Superior Stock Performance
- FLOW: An Underappreciated Alternative To COWZ (NYSEARCA:FLOW)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- COWZ ETF: Q1 2025 Index Shakeup Was The Biggest On Record (BATS:COWZ)
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- COWZ: A Defensive ETF Like This Is Becoming More Appealing (BATS:COWZ)
- COWZ: Recent Underperformance And Heavy Energy Exposure Make It A 'Hold'
Range quotidien
56.99 57.52
Range Annuel
46.64 61.92
- Clôture Précédente
- 57.44
- Ouverture
- 57.52
- Bid
- 57.23
- Ask
- 57.53
- Plus Bas
- 56.99
- Plus Haut
- 57.52
- Volume
- 3.636 K
- Changement quotidien
- -0.37%
- Changement Mensuel
- -0.99%
- Changement à 6 Mois
- 4.84%
- Changement Annuel
- -0.63%
20 septembre, samedi