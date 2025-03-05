CotationsSections
COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF

57.23 USD 0.21 (0.37%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COWZ a changé de -0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.99 et à un maximum de 57.52.

Suivez la dynamique Pacer US Cash Cows 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
56.99 57.52
Range Annuel
46.64 61.92
Clôture Précédente
57.44
Ouverture
57.52
Bid
57.23
Ask
57.53
Plus Bas
56.99
Plus Haut
57.52
Volume
3.636 K
Changement quotidien
-0.37%
Changement Mensuel
-0.99%
Changement à 6 Mois
4.84%
Changement Annuel
-0.63%
