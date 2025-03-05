Moedas / COWZ
COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF
57.44 USD 0.12 (0.21%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COWZ para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.18 e o mais alto foi 57.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacer US Cash Cows 100 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
57.18 57.52
Faixa anual
46.64 61.92
- Fechamento anterior
- 57.32
- Open
- 57.42
- Bid
- 57.44
- Ask
- 57.74
- Low
- 57.18
- High
- 57.52
- Volume
- 3.003 K
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- -0.62%
- Mudança de 6 meses
- 5.22%
- Mudança anual
- -0.26%
