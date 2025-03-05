Валюты / COWZ
COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF
57.11 USD 0.13 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COWZ за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.88, а максимальная — 57.33.
Следите за динамикой Pacer US Cash Cows 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
56.88 57.33
Годовой диапазон
46.64 61.92
- Предыдущее закрытие
- 56.98
- Open
- 57.09
- Bid
- 57.11
- Ask
- 57.41
- Low
- 56.88
- High
- 57.33
- Объем
- 3.177 K
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- -1.19%
- 6-месячное изменение
- 4.62%
- Годовое изменение
- -0.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.