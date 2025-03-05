通貨 / COWZ
COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF
57.44 USD 0.12 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COWZの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり57.18の安値と57.52の高値で取引されました。
Pacer US Cash Cows 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COWZ News
1日のレンジ
57.18 57.52
1年のレンジ
46.64 61.92
- 以前の終値
- 57.32
- 始値
- 57.42
- 買値
- 57.44
- 買値
- 57.74
- 安値
- 57.18
- 高値
- 57.52
- 出来高
- 3.003 K
- 1日の変化
- 0.21%
- 1ヶ月の変化
- -0.62%
- 6ヶ月の変化
- 5.22%
- 1年の変化
- -0.26%
