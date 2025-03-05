クォートセクション
通貨 / COWZ
株に戻る

COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF

57.44 USD 0.12 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COWZの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり57.18の安値と57.52の高値で取引されました。

Pacer US Cash Cows 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COWZ News

1日のレンジ
57.18 57.52
1年のレンジ
46.64 61.92
以前の終値
57.32
始値
57.42
買値
57.44
買値
57.74
安値
57.18
高値
57.52
出来高
3.003 K
1日の変化
0.21%
1ヶ月の変化
-0.62%
6ヶ月の変化
5.22%
1年の変化
-0.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K