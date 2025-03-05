货币 / COWZ
COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF
57.32 USD 0.21 (0.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COWZ汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点56.98和高点57.88进行交易。
关注Pacer US Cash Cows 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
COWZ新闻
日范围
56.98 57.88
年范围
46.64 61.92
- 前一天收盘价
- 57.11
- 开盘价
- 57.12
- 卖价
- 57.32
- 买价
- 57.62
- 最低价
- 56.98
- 最高价
- 57.88
- 交易量
- 3.668 K
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- -0.83%
- 6个月变化
- 5.00%
- 年变化
- -0.47%
