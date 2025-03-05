Währungen / COWZ
COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF
57.21 USD 0.23 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COWZ hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.99 bis zu einem Hoch von 57.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer US Cash Cows 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
56.99 57.52
Jahresspanne
46.64 61.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.44
- Eröffnung
- 57.52
- Bid
- 57.21
- Ask
- 57.51
- Tief
- 56.99
- Hoch
- 57.52
- Volumen
- 2.813 K
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- -1.02%
- 6-Monatsänderung
- 4.80%
- Jahresänderung
- -0.66%
