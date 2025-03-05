KurseKategorien
Währungen / COWZ
Zurück zum Aktien

COWZ: Pacer US Cash Cows 100 ETF

57.21 USD 0.23 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COWZ hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.99 bis zu einem Hoch von 57.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacer US Cash Cows 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COWZ News

Tagesspanne
56.99 57.52
Jahresspanne
46.64 61.92
Vorheriger Schlusskurs
57.44
Eröffnung
57.52
Bid
57.21
Ask
57.51
Tief
56.99
Hoch
57.52
Volumen
2.813 K
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
-1.02%
6-Monatsänderung
4.80%
Jahresänderung
-0.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K