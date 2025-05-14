Divisas / CNTB
CNTB: Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares
1.61 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNTB de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.59, mientras que el máximo ha alcanzado 1.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.59 1.65
Rango anual
0.51 2.86
- Cierres anteriores
- 1.61
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.59
- High
- 1.65
- Volumen
- 78
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -21.46%
- Cambio a 6 meses
- 155.56%
- Cambio anual
- 15.83%
