CNTB: Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares

1.57 USD 0.04 (2.48%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNTB ha avuto una variazione del -2.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.65.

Segui le dinamiche di Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.56 1.65
Intervallo Annuale
0.51 2.86
Chiusura Precedente
1.61
Apertura
1.61
Bid
1.57
Ask
1.87
Minimo
1.56
Massimo
1.65
Volume
43
Variazione giornaliera
-2.48%
Variazione Mensile
-23.41%
Variazione Semestrale
149.21%
Variazione Annuale
12.95%
21 settembre, domenica