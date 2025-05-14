Valute / CNTB
CNTB: Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares
1.57 USD 0.04 (2.48%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNTB ha avuto una variazione del -2.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.65.
Segui le dinamiche di Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.56 1.65
Intervallo Annuale
0.51 2.86
- Chiusura Precedente
- 1.61
- Apertura
- 1.61
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Minimo
- 1.56
- Massimo
- 1.65
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- -2.48%
- Variazione Mensile
- -23.41%
- Variazione Semestrale
- 149.21%
- Variazione Annuale
- 12.95%
21 settembre, domenica