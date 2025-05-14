Валюты / CNTB
CNTB: Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares
1.61 USD 0.01 (0.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNTB за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.59, а максимальная — 1.70.
Следите за динамикой Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Connect Biopharma Posts Q2 Revenue Drop
- What Makes Connect Biopharma Holdings Limited Sponsored ADR (CNTB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Connect Biopharma stock rating reiterated as Outperform by Northland
- Connect Biopharma appoints Jim Schoeneck to board of directors
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- Connect Biopharma stock rises after announcing plan to terminate ADR program
- Connect Biopharma to terminate ADR program, list ordinary shares
- Connect Biopharma regains Nasdaq compliance with minimum bid price rule
- Connect Biopharma regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- Connect Biopharma’s partner submits new drug application in China
- Connect Biopharma reports positive data for asthma treatment
- Connect Biopharma Announces Two Oral Presentations at the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 2025 Annual Congress
- Connect Biopharma to Present at Two Upcoming Investor Conferences in June
- Connect Biopharma Presents Data Supporting Development of Rademikibart at the American Thoracic Society (ATS) 2025 International Conference
- Connect Biopharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Connect Biopharma Initiates Phase 2 Seabreeze STAT COPD Study Evaluating Rademikibart for the Treatment of Acute Exacerbations in COPD
Дневной диапазон
1.59 1.70
Годовой диапазон
0.51 2.86
- Предыдущее закрытие
- 1.60
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.59
- High
- 1.70
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- -21.46%
- 6-месячное изменение
- 155.56%
- Годовое изменение
- 15.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.