Dövizler / CNTB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CNTB: Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares
1.57 USD 0.04 (2.48%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNTB fiyatı bugün -2.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.56 ve Yüksek fiyatı olarak 1.65 aralığında işlem gördü.
Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTB haberleri
- Connect Biopharma Posts Q2 Revenue Drop
- What Makes Connect Biopharma Holdings Limited Sponsored ADR (CNTB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Connect Biopharma stock rating reiterated as Outperform by Northland
- Connect Biopharma appoints Jim Schoeneck to board of directors
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- Connect Biopharma stock rises after announcing plan to terminate ADR program
- Connect Biopharma to terminate ADR program, list ordinary shares
- Connect Biopharma regains Nasdaq compliance with minimum bid price rule
- Connect Biopharma regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid price
- Connect Biopharma’s partner submits new drug application in China
- Connect Biopharma reports positive data for asthma treatment
- Connect Biopharma Announces Two Oral Presentations at the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 2025 Annual Congress
- Connect Biopharma to Present at Two Upcoming Investor Conferences in June
- Connect Biopharma Presents Data Supporting Development of Rademikibart at the American Thoracic Society (ATS) 2025 International Conference
- Connect Biopharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Connect Biopharma Initiates Phase 2 Seabreeze STAT COPD Study Evaluating Rademikibart for the Treatment of Acute Exacerbations in COPD
Günlük aralık
1.56 1.65
Yıllık aralık
0.51 2.86
- Önceki kapanış
- 1.61
- Açılış
- 1.61
- Satış
- 1.57
- Alış
- 1.87
- Düşük
- 1.56
- Yüksek
- 1.65
- Hacim
- 43
- Günlük değişim
- -2.48%
- Aylık değişim
- -23.41%
- 6 aylık değişim
- 149.21%
- Yıllık değişim
- 12.95%
21 Eylül, Pazar