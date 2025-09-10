Divisas / CMG
CMG: Chipotle Mexican Grill Inc
39.68 USD 0.39 (0.99%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMG de hoy ha cambiado un 0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.37, mientras que el máximo ha alcanzado 40.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chipotle Mexican Grill Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Oracle, Alphabet y Novo Nordisk suben en preapertura; Dave & Buster's cae
Las acciones de Chipotle suben tras autorización de recompra de 500 millones de dólares
Rango diario
39.37 40.24
Rango anual
38.30 66.74
- Cierres anteriores
- 39.29
- Open
- 39.48
- Bid
- 39.68
- Ask
- 39.98
- Low
- 39.37
- High
- 40.24
- Volumen
- 39.505 K
- Cambio diario
- 0.99%
- Cambio mensual
- -4.94%
- Cambio a 6 meses
- -20.64%
- Cambio anual
- -31.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B