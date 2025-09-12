통화 / CMG
CMG: Chipotle Mexican Grill Inc
39.29 USD 0.52 (1.31%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMG 환율이 오늘 -1.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.98이고 고가는 40.03이었습니다.
Chipotle Mexican Grill Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CMG News
일일 변동 비율
38.98 40.03
년간 변동
38.30 66.74
- 이전 종가
- 39.81
- 시가
- 40.03
- Bid
- 39.29
- Ask
- 39.59
- 저가
- 38.98
- 고가
- 40.03
- 볼륨
- 41.927 K
- 일일 변동
- -1.31%
- 월 변동
- -5.87%
- 6개월 변동
- -21.42%
- 년간 변동율
- -31.98%
