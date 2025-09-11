Währungen / CMG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CMG: Chipotle Mexican Grill Inc
39.81 USD 0.13 (0.33%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMG hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.40 bis zu einem Hoch von 40.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chipotle Mexican Grill Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMG News
- UBER Partners with Flytrex to Launch Drone Food Delivery - TipRanks.com
- Olive Garden sees success with smaller, cheaper portions as diners try to save money
- CAVA's Comp Story: Can Engagement & Efficiency Power the Next Leg?
- Better Growth Stock to Buy Now: Chipotle or Texas Roadhouse?
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Company News for Sep 17, 2025
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Chipotle Mexican Grill (CMG) Announces New $500 Million Stock Buyback - TipRanks.com
- Chipotle Mexican Grill (CMG) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Is the Options Market Predicting a Spike in Chipotle Stock?
- Chipotle vs. Starbucks: Which Restaurant Titan Can Rebound Stronger?
- Investors Heavily Search Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG): Here is What You Need to Know
- US-Vorbörse: Oracle, Alphabet, Novo Nordisk und Dave & Buster’s mit viel Bewegung
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- US futures edge up on Fed rate cut expectations; retail sales data awaited
- After-hours movers: Dave & Buster’s, WEBTOON, Chipotle, Rocket Lab
- Chipotle: Aktienrückkauf über 500 Mio. US-Dollar treibt Kurs an
- Chipotle stock rises after $500 million share repurchase authorization
- Chipotle Stock Is Rising After Hours: Here's Why - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Can Chipotle's Expansion Beyond North America Deliver Growth?
- Stocks & Index Items to Watch from August's CPI Data
- Chipotle to Debut in Asia With SPC Group to Expand Global Footprint
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
Tagesspanne
39.40 40.33
Jahresspanne
38.30 66.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.68
- Eröffnung
- 39.87
- Bid
- 39.81
- Ask
- 40.11
- Tief
- 39.40
- Hoch
- 40.33
- Volumen
- 36.030 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- -4.62%
- 6-Monatsänderung
- -20.38%
- Jahresänderung
- -31.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K