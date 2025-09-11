KurseKategorien
Währungen / CMG
Zurück zum Aktien

CMG: Chipotle Mexican Grill Inc

39.81 USD 0.13 (0.33%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMG hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.40 bis zu einem Hoch von 40.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chipotle Mexican Grill Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMG News

Tagesspanne
39.40 40.33
Jahresspanne
38.30 66.74
Vorheriger Schlusskurs
39.68
Eröffnung
39.87
Bid
39.81
Ask
40.11
Tief
39.40
Hoch
40.33
Volumen
36.030 K
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
-4.62%
6-Monatsänderung
-20.38%
Jahresänderung
-31.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K