CMG: Chipotle Mexican Grill Inc

39.29 USD 0.72 (1.87%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMG за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.90, а максимальная — 39.48.

Следите за динамикой Chipotle Mexican Grill Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
38.90 39.48
Годовой диапазон
38.30 66.74
Предыдущее закрытие
38.57
Open
39.00
Bid
39.29
Ask
39.59
Low
38.90
High
39.48
Объем
38.644 K
Дневное изменение
1.87%
Месячное изменение
-5.87%
6-месячное изменение
-21.42%
Годовое изменение
-31.98%
