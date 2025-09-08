Валюты / CMG
CMG: Chipotle Mexican Grill Inc
39.29 USD 0.72 (1.87%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMG за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.90, а максимальная — 39.48.
Следите за динамикой Chipotle Mexican Grill Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMG
Дневной диапазон
38.90 39.48
Годовой диапазон
38.30 66.74
- Предыдущее закрытие
- 38.57
- Open
- 39.00
- Bid
- 39.29
- Ask
- 39.59
- Low
- 38.90
- High
- 39.48
- Объем
- 38.644 K
- Дневное изменение
- 1.87%
- Месячное изменение
- -5.87%
- 6-месячное изменение
- -21.42%
- Годовое изменение
- -31.98%
