CMG: Chipotle Mexican Grill Inc
39.68 USD 0.39 (0.99%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMG para hoje mudou para 0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.37 e o mais alto foi 40.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Chipotle Mexican Grill Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
39.37 40.24
Faixa anual
38.30 66.74
- Fechamento anterior
- 39.29
- Open
- 39.48
- Bid
- 39.68
- Ask
- 39.98
- Low
- 39.37
- High
- 40.24
- Volume
- 39.505 K
- Mudança diária
- 0.99%
- Mudança mensal
- -4.94%
- Mudança de 6 meses
- -20.64%
- Mudança anual
- -31.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh