Valute / CMG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CMG: Chipotle Mexican Grill Inc
39.29 USD 0.52 (1.31%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMG ha avuto una variazione del -1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.98 e ad un massimo di 40.03.
Segui le dinamiche di Chipotle Mexican Grill Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMG News
- Why Investors Are Buying Chipotle’s (CMG) Burritos, But Not Its Stock - TipRanks.com
- Chipotle's Rewards Engine Gains Traction: Can It Drive Traffic?
- 2 Magnificent Stocks to Buy That Are Near 52-Week Lows
- UBER Partners with Flytrex to Launch Drone Food Delivery - TipRanks.com
- Olive Garden sees success with smaller, cheaper portions as diners try to save money
- CAVA's Comp Story: Can Engagement & Efficiency Power the Next Leg?
- Better Growth Stock to Buy Now: Chipotle or Texas Roadhouse?
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Company News for Sep 17, 2025
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Chipotle Mexican Grill (CMG) Announces New $500 Million Stock Buyback - TipRanks.com
- Chipotle Mexican Grill (CMG) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Is the Options Market Predicting a Spike in Chipotle Stock?
- Chipotle vs. Starbucks: Which Restaurant Titan Can Rebound Stronger?
- Investors Heavily Search Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG): Here is What You Need to Know
- Oracle, Alphabet e Novo Nordisk in rialzo nel premarket; Dave & Buster’s in calo
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Borsa Usa, futures misti su attese taglio tassi Fed, focus su dati vendite dettaglio
- US futures edge up on Fed rate cut expectations; retail sales data awaited
- After-hours movers: Dave & Buster’s, WEBTOON, Chipotle, Rocket Lab
- Titoli dopo la chiusura: Dave & Buster’s, WEBTOON, Chipotle, Rocket Lab
- Le azioni Chipotle salgono dopo l’autorizzazione al riacquisto di azioni per 500 milioni di dollari
- Chipotle stock rises after $500 million share repurchase authorization
Intervallo Giornaliero
38.98 40.03
Intervallo Annuale
38.30 66.74
- Chiusura Precedente
- 39.81
- Apertura
- 40.03
- Bid
- 39.29
- Ask
- 39.59
- Minimo
- 38.98
- Massimo
- 40.03
- Volume
- 41.927 K
- Variazione giornaliera
- -1.31%
- Variazione Mensile
- -5.87%
- Variazione Semestrale
- -21.42%
- Variazione Annuale
- -31.98%
20 settembre, sabato