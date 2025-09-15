QuotazioniSezioni
CMG: Chipotle Mexican Grill Inc

39.29 USD 0.52 (1.31%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMG ha avuto una variazione del -1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.98 e ad un massimo di 40.03.

Segui le dinamiche di Chipotle Mexican Grill Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

CMG News

Intervallo Giornaliero
38.98 40.03
Intervallo Annuale
38.30 66.74
Chiusura Precedente
39.81
Apertura
40.03
Bid
39.29
Ask
39.59
Minimo
38.98
Massimo
40.03
Volume
41.927 K
Variazione giornaliera
-1.31%
Variazione Mensile
-5.87%
Variazione Semestrale
-21.42%
Variazione Annuale
-31.98%
20 settembre, sabato