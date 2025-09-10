Divisas / CDNS
CDNS: Cadence Design Systems Inc
347.27 USD 1.74 (0.50%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CDNS de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 341.20, mientras que el máximo ha alcanzado 349.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cadence Design Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
341.20 349.88
Rango anual
221.56 376.35
- Cierres anteriores
- 349.01
- Open
- 349.88
- Bid
- 347.27
- Ask
- 347.57
- Low
- 341.20
- High
- 349.88
- Volumen
- 3.553 K
- Cambio diario
- -0.50%
- Cambio mensual
- 0.97%
- Cambio a 6 meses
- 37.07%
- Cambio anual
- 26.93%
