CDNS: Cadence Design Systems Inc

347.27 USD 1.74 (0.50%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CDNS de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 341.20, mientras que el máximo ha alcanzado 349.88.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Cadence Design Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
341.20 349.88
Rango anual
221.56 376.35
Cierres anteriores
349.01
Open
349.88
Bid
347.27
Ask
347.57
Low
341.20
High
349.88
Volumen
3.553 K
Cambio diario
-0.50%
Cambio mensual
0.97%
Cambio a 6 meses
37.07%
Cambio anual
26.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B