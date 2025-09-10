KurseKategorien
CDNS: Cadence Design Systems Inc

364.88 USD 17.61 (5.07%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDNS hat sich für heute um 5.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 356.43 bis zu einem Hoch von 366.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cadence Design Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
356.43 366.05
Jahresspanne
221.56 376.35
Vorheriger Schlusskurs
347.27
Eröffnung
360.68
Bid
364.88
Ask
365.18
Tief
356.43
Hoch
366.05
Volumen
2.859 K
Tagesänderung
5.07%
Monatsänderung
6.09%
6-Monatsänderung
44.02%
Jahresänderung
33.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K