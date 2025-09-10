Währungen / CDNS
CDNS: Cadence Design Systems Inc
364.88 USD 17.61 (5.07%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDNS hat sich für heute um 5.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 356.43 bis zu einem Hoch von 366.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cadence Design Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDNS News
Tagesspanne
356.43 366.05
Jahresspanne
221.56 376.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 347.27
- Eröffnung
- 360.68
- Bid
- 364.88
- Ask
- 365.18
- Tief
- 356.43
- Hoch
- 366.05
- Volumen
- 2.859 K
- Tagesänderung
- 5.07%
- Monatsänderung
- 6.09%
- 6-Monatsänderung
- 44.02%
- Jahresänderung
- 33.37%
