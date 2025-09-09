КотировкиРазделы
Валюты / CDNS
Назад в Рынок акций США

CDNS: Cadence Design Systems Inc

349.01 USD 2.51 (0.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDNS за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 347.95, а максимальная — 352.57.

Следите за динамикой Cadence Design Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CDNS

Дневной диапазон
347.95 352.57
Годовой диапазон
221.56 376.35
Предыдущее закрытие
351.52
Open
350.37
Bid
349.01
Ask
349.31
Low
347.95
High
352.57
Объем
3.373 K
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
37.75%
Годовое изменение
27.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.