Валюты / CDNS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CDNS: Cadence Design Systems Inc
349.01 USD 2.51 (0.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDNS за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 347.95, а максимальная — 352.57.
Следите за динамикой Cadence Design Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CDNS
- Cadence Design Systems (CDNS) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Cadence (CDNS) Stock Jumps 4.8%: Will It Continue to Soar?
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Cadence Design Systems Shares Are Trading Lower Wednesday: What's Going On? - Synopsys (NASDAQ:SNPS), Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS)
- Cadence Expands Digital Twin Platform With NVIDIA DGX SuperPOD Model
- Synopsys set to wipe out 2025 gains as shares tank on China business woes
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Investors Heavily Search Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): Here is What You Need to Know
- BofA downgrades Synopsys on weak outlook and Ansys costs
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- Synopsys stock price target lowered to $540 by Wolfe Research
- S&P 500 and Nasdaq notch record-high closes as Oracle soars on AI optimism
- S&P 500 notches record-high close as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle jumps, Fed bets steady on inflation data
- S&P 500, Nasdaq hit record highs after inflation data boosts rate-cut bets; Oracle jumps
- S&P 500, Nasdaq hit record highs after inflation data boosts rate-cut bets; Oracle jumps
- S&P 500 futures hit record high ahead of inflation data; Oracle jumps
- Synopsys reports quarterly revenue below estimates, shares fall
Дневной диапазон
347.95 352.57
Годовой диапазон
221.56 376.35
- Предыдущее закрытие
- 351.52
- Open
- 350.37
- Bid
- 349.01
- Ask
- 349.31
- Low
- 347.95
- High
- 352.57
- Объем
- 3.373 K
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- 37.75%
- Годовое изменение
- 27.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.