Devises / CDNS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CDNS: Cadence Design Systems Inc
373.35 USD 8.47 (2.32%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CDNS a changé de 2.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 365.52 et à un maximum de 374.30.
Suivez la dynamique Cadence Design Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDNS Nouvelles
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Les actions de Synopsys en hausse suite aux développements dans le secteur des puces
- Synopsys shares rise on chip sector developments
- Is Cadence (CDNS) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Cadence Design Systems (CDNS) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Cadence (CDNS) Stock Jumps 4.8%: Will It Continue to Soar?
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Cadence Design Systems Shares Are Trading Lower Wednesday: What's Going On? - Synopsys (NASDAQ:SNPS), Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS)
- Cadence Expands Digital Twin Platform With NVIDIA DGX SuperPOD Model
- Synopsys set to wipe out 2025 gains as shares tank on China business woes
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Investors Heavily Search Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): Here is What You Need to Know
- BofA dégrade Synopsys en raison de perspectives faibles et des coûts d’Ansys
- BofA downgrades Synopsys on weak outlook and Ansys costs
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- Synopsys stock price target lowered to $540 by Wolfe Research
- S&P 500 and Nasdaq notch record-high closes as Oracle soars on AI optimism
- S&P 500 notches record-high close as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle soars on AI optimism
Range quotidien
365.52 374.30
Range Annuel
221.56 376.35
- Clôture Précédente
- 364.88
- Ouverture
- 367.26
- Bid
- 373.35
- Ask
- 373.65
- Plus Bas
- 365.52
- Plus Haut
- 374.30
- Volume
- 4.913 K
- Changement quotidien
- 2.32%
- Changement Mensuel
- 8.55%
- Changement à 6 Mois
- 47.36%
- Changement Annuel
- 36.46%
20 septembre, samedi