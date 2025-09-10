CotationsSections
Devises / CDNS
Retour à Actions

CDNS: Cadence Design Systems Inc

373.35 USD 8.47 (2.32%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CDNS a changé de 2.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 365.52 et à un maximum de 374.30.

Suivez la dynamique Cadence Design Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDNS Nouvelles

Range quotidien
365.52 374.30
Range Annuel
221.56 376.35
Clôture Précédente
364.88
Ouverture
367.26
Bid
373.35
Ask
373.65
Plus Bas
365.52
Plus Haut
374.30
Volume
4.913 K
Changement quotidien
2.32%
Changement Mensuel
8.55%
Changement à 6 Mois
47.36%
Changement Annuel
36.46%
20 septembre, samedi