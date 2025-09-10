통화 / CDNS
CDNS: Cadence Design Systems Inc
370.77 USD 5.89 (1.61%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CDNS 환율이 오늘 1.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 365.52이고 고가는 371.03이었습니다.
Cadence Design Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CDNS News
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- 시놉시스 주가, 칩 섹터 발전에 힘입어 상승
- Synopsys shares rise on chip sector developments
- Is Cadence (CDNS) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Cadence Design Systems (CDNS) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Cadence (CDNS) Stock Jumps 4.8%: Will It Continue to Soar?
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Cadence Design Systems Shares Are Trading Lower Wednesday: What's Going On? - Synopsys (NASDAQ:SNPS), Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS)
- Cadence Expands Digital Twin Platform With NVIDIA DGX SuperPOD Model
- Synopsys set to wipe out 2025 gains as shares tank on China business woes
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Investors Heavily Search Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): Here is What You Need to Know
- BofA downgrades Synopsys on weak outlook and Ansys costs
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- Synopsys stock price target lowered to $540 by Wolfe Research
- S&P 500 and Nasdaq notch record-high closes as Oracle soars on AI optimism
- S&P 500 notches record-high close as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle jumps, Fed bets steady on inflation data
일일 변동 비율
365.52 371.03
년간 변동
221.56 376.35
- 이전 종가
- 364.88
- 시가
- 367.26
- Bid
- 370.77
- Ask
- 371.07
- 저가
- 365.52
- 고가
- 371.03
- 볼륨
- 2.664 K
- 일일 변동
- 1.61%
- 월 변동
- 7.80%
- 6개월 변동
- 46.34%
- 년간 변동율
- 35.52%
