Dövizler / CDNS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CDNS: Cadence Design Systems Inc
373.35 USD 8.47 (2.32%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CDNS fiyatı bugün 2.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 365.52 ve Yüksek fiyatı olarak 374.30 aralığında işlem gördü.
Cadence Design Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDNS haberleri
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Synopsys hisseleri çip sektöründeki gelişmelerle yükseldi
- Synopsys shares rise on chip sector developments
- Is Cadence (CDNS) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Cadence Design Systems (CDNS) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Cadence (CDNS) Stock Jumps 4.8%: Will It Continue to Soar?
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Cadence Design Systems Shares Are Trading Lower Wednesday: What's Going On? - Synopsys (NASDAQ:SNPS), Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS)
- Cadence Expands Digital Twin Platform With NVIDIA DGX SuperPOD Model
- Synopsys set to wipe out 2025 gains as shares tank on China business woes
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Investors Heavily Search Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): Here is What You Need to Know
- BofA downgrades Synopsys on weak outlook and Ansys costs
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- Synopsys stock price target lowered to $540 by Wolfe Research
- S&P 500 and Nasdaq notch record-high closes as Oracle soars on AI optimism
- S&P 500 notches record-high close as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle soars on AI optimism
- Wall St indexes hit records as Oracle jumps, Fed bets steady on inflation data
Günlük aralık
365.52 374.30
Yıllık aralık
221.56 376.35
- Önceki kapanış
- 364.88
- Açılış
- 367.26
- Satış
- 373.35
- Alış
- 373.65
- Düşük
- 365.52
- Yüksek
- 374.30
- Hacim
- 4.913 K
- Günlük değişim
- 2.32%
- Aylık değişim
- 8.55%
- 6 aylık değişim
- 47.36%
- Yıllık değişim
- 36.46%
21 Eylül, Pazar