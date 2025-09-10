FiyatlarBölümler
CDNS: Cadence Design Systems Inc

373.35 USD 8.47 (2.32%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CDNS fiyatı bugün 2.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 365.52 ve Yüksek fiyatı olarak 374.30 aralığında işlem gördü.

Cadence Design Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CDNS haberleri

Günlük aralık
365.52 374.30
Yıllık aralık
221.56 376.35
Önceki kapanış
364.88
Açılış
367.26
Satış
373.35
Alış
373.65
Düşük
365.52
Yüksek
374.30
Hacim
4.913 K
Günlük değişim
2.32%
Aylık değişim
8.55%
6 aylık değişim
47.36%
Yıllık değişim
36.46%
