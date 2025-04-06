Divisas / CAF
CAF: Morgan Stanley China A Share Fund Inc
16.26 USD 0.36 (2.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CAF de hoy ha cambiado un 2.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.75, mientras que el máximo ha alcanzado 16.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Morgan Stanley China A Share Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
15.75 16.27
Rango anual
11.41 16.27
- Cierres anteriores
- 15.90
- Open
- 15.75
- Bid
- 16.26
- Ask
- 16.56
- Low
- 15.75
- High
- 16.27
- Volumen
- 76
- Cambio diario
- 2.26%
- Cambio mensual
- 5.72%
- Cambio a 6 meses
- 23.74%
- Cambio anual
- 18.86%
