Dövizler / CAF
CAF: Morgan Stanley China A Share Fund Inc
16.01 USD 0.10 (0.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAF fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.00 ve Yüksek fiyatı olarak 16.19 aralığında işlem gördü.
Morgan Stanley China A Share Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAF haberleri
Günlük aralık
16.00 16.19
Yıllık aralık
11.41 16.27
- Önceki kapanış
- 16.11
- Açılış
- 16.00
- Satış
- 16.01
- Alış
- 16.31
- Düşük
- 16.00
- Yüksek
- 16.19
- Hacim
- 23
- Günlük değişim
- -0.62%
- Aylık değişim
- 4.10%
- 6 aylık değişim
- 21.84%
- Yıllık değişim
- 17.03%
21 Eylül, Pazar