Moedas / CAF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CAF: Morgan Stanley China A Share Fund Inc
16.11 USD 0.15 (0.92%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CAF para hoje mudou para -0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.79 e o mais alto foi 16.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley China A Share Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAF Notícias
- Why these Wall Street banks are bullish on the world’s second-largest stock market
- CAF H1 2025 presentation: Record order intake drives 40% profit growth
- The Interesting Case Of The Hong Kong Bull Run
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- Corporación Andina de Fomento amends definition in 2035 notes
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- CAF Q1 2024 slides: Revenue and profits rise despite order intake slowdown
- Analysis-Investors want clear ocean management rules to scale up funding
- The Impact Of Trump’s Tariffs So Far
- The Hardest Time To Stay Disciplined
Faixa diária
15.79 16.19
Faixa anual
11.41 16.27
- Fechamento anterior
- 16.26
- Open
- 15.93
- Bid
- 16.11
- Ask
- 16.41
- Low
- 15.79
- High
- 16.19
- Volume
- 61
- Mudança diária
- -0.92%
- Mudança mensal
- 4.75%
- Mudança de 6 meses
- 22.60%
- Mudança anual
- 17.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh