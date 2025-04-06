QuotazioniSezioni
Valute / CAF
Tornare a Azioni

CAF: Morgan Stanley China A Share Fund Inc

16.01 USD 0.10 (0.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAF ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.00 e ad un massimo di 16.19.

Segui le dinamiche di Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAF News

Intervallo Giornaliero
16.00 16.19
Intervallo Annuale
11.41 16.27
Chiusura Precedente
16.11
Apertura
16.00
Bid
16.01
Ask
16.31
Minimo
16.00
Massimo
16.19
Volume
23
Variazione giornaliera
-0.62%
Variazione Mensile
4.10%
Variazione Semestrale
21.84%
Variazione Annuale
17.03%
21 settembre, domenica