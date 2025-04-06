Valute / CAF
CAF: Morgan Stanley China A Share Fund Inc
16.01 USD 0.10 (0.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAF ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.00 e ad un massimo di 16.19.
Segui le dinamiche di Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.00 16.19
Intervallo Annuale
11.41 16.27
- Chiusura Precedente
- 16.11
- Apertura
- 16.00
- Bid
- 16.01
- Ask
- 16.31
- Minimo
- 16.00
- Massimo
- 16.19
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- 4.10%
- Variazione Semestrale
- 21.84%
- Variazione Annuale
- 17.03%
21 settembre, domenica