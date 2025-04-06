通貨 / CAF
CAF: Morgan Stanley China A Share Fund Inc
16.11 USD 0.15 (0.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAFの今日の為替レートは、-0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり15.79の安値と16.19の高値で取引されました。
Morgan Stanley China A Share Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CAF News
- Why these Wall Street banks are bullish on the world’s second-largest stock market
- CAF H1 2025 presentation: Record order intake drives 40% profit growth
- The Interesting Case Of The Hong Kong Bull Run
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- Corporación Andina de Fomento amends definition in 2035 notes
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- CAF Q1 2024 slides: Revenue and profits rise despite order intake slowdown
- Analysis-Investors want clear ocean management rules to scale up funding
- The Impact Of Trump’s Tariffs So Far
- The Hardest Time To Stay Disciplined
1日のレンジ
15.79 16.19
1年のレンジ
11.41 16.27
- 以前の終値
- 16.26
- 始値
- 15.93
- 買値
- 16.11
- 買値
- 16.41
- 安値
- 15.79
- 高値
- 16.19
- 出来高
- 61
- 1日の変化
- -0.92%
- 1ヶ月の変化
- 4.75%
- 6ヶ月の変化
- 22.60%
- 1年の変化
- 17.76%
