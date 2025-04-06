KurseKategorien
Währungen / CAF
Zurück zum Aktien

CAF: Morgan Stanley China A Share Fund Inc

16.08 USD 0.03 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAF hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.00 bis zu einem Hoch von 16.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley China A Share Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAF News

Tagesspanne
16.00 16.19
Jahresspanne
11.41 16.27
Vorheriger Schlusskurs
16.11
Eröffnung
16.00
Bid
16.08
Ask
16.38
Tief
16.00
Hoch
16.19
Volumen
21
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
4.55%
6-Monatsänderung
22.37%
Jahresänderung
17.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K