CAF: Morgan Stanley China A Share Fund Inc
16.08 USD 0.03 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAF hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.00 bis zu einem Hoch von 16.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley China A Share Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CAF News
- Why these Wall Street banks are bullish on the world’s second-largest stock market
- CAF H1 2025 presentation: Record order intake drives 40% profit growth
- The Interesting Case Of The Hong Kong Bull Run
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- Corporación Andina de Fomento amends definition in 2035 notes
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- CAF Q1 2024 slides: Revenue and profits rise despite order intake slowdown
- Analysis-Investors want clear ocean management rules to scale up funding
- The Impact Of Trump’s Tariffs So Far
- The Hardest Time To Stay Disciplined
Tagesspanne
16.00 16.19
Jahresspanne
11.41 16.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.11
- Eröffnung
- 16.00
- Bid
- 16.08
- Ask
- 16.38
- Tief
- 16.00
- Hoch
- 16.19
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 4.55%
- 6-Monatsänderung
- 22.37%
- Jahresänderung
- 17.54%
