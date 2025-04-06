Валюты / CAF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CAF: Morgan Stanley China A Share Fund Inc
15.90 USD 0.13 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAF за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.75, а максимальная — 15.97.
Следите за динамикой Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CAF
- Why these Wall Street banks are bullish on the world’s second-largest stock market
- CAF H1 2025 presentation: Record order intake drives 40% profit growth
- The Interesting Case Of The Hong Kong Bull Run
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- Corporación Andina de Fomento amends definition in 2035 notes
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- CAF Q1 2024 slides: Revenue and profits rise despite order intake slowdown
- Analysis-Investors want clear ocean management rules to scale up funding
- The Impact Of Trump’s Tariffs So Far
- The Hardest Time To Stay Disciplined
Дневной диапазон
15.75 15.97
Годовой диапазон
11.41 16.11
- Предыдущее закрытие
- 15.77
- Open
- 15.76
- Bid
- 15.90
- Ask
- 16.20
- Low
- 15.75
- High
- 15.97
- Объем
- 73
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 3.38%
- 6-месячное изменение
- 21.00%
- Годовое изменение
- 16.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.