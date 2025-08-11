CotizacionesSecciones
BWXT
BWXT: BWX Technologies Inc

168.39 USD 8.32 (4.71%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BWXT de hoy ha cambiado un -4.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 167.91, mientras que el máximo ha alcanzado 177.22.

El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses.

Rango diario
167.91 177.22
Rango anual
84.21 184.98
Cierres anteriores
176.71
Open
176.00
Bid
168.39
Ask
168.69
Low
167.91
High
177.22
Volumen
3.154 K
Cambio diario
-4.71%
Cambio mensual
4.96%
Cambio a 6 meses
72.67%
Cambio anual
54.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B