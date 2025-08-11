Divisas / BWXT
BWXT: BWX Technologies Inc
168.39 USD 8.32 (4.71%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BWXT de hoy ha cambiado un -4.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 167.91, mientras que el máximo ha alcanzado 177.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BWX Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
167.91 177.22
Rango anual
84.21 184.98
- Cierres anteriores
- 176.71
- Open
- 176.00
- Bid
- 168.39
- Ask
- 168.69
- Low
- 167.91
- High
- 177.22
- Volumen
- 3.154 K
- Cambio diario
- -4.71%
- Cambio mensual
- 4.96%
- Cambio a 6 meses
- 72.67%
- Cambio anual
- 54.02%
