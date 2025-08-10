통화 / BWXT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BWXT: BWX Technologies Inc
174.53 USD 0.58 (0.33%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BWXT 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 172.07이고 고가는 176.05이었습니다.
BWX Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWXT News
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- BWX Technologies: A Promising Investment in Nuclear Energy
- BWXT, 15억 달러 규모 우라늄 농축 계약 체결
- BWXT secures $1.5 billion contract for domestic uranium enrichment
- BWX Technologies Stock: Robust Q2 And Upgraded Outlook Reinforce Buy Thesis (BWXT)
- SMR Plunges 8% in One Month: Should You Buy, Sell, or Hold the Stock?
- BWX Technologies appoints Boeing veteran Rik Geiersbach as chief strategy officer
- The White House Premium: How Washington Is Creating AI Stock Rockets
- BWX Technologies: Nuclear Scale, Space Catalysts And Medical Upside Signal A Buy (BWXT)
- NANO Nuclear Energy: Just One Of Many (NASDAQ:NNE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Oklo Has More Upside As Top Player Within Big Tech's Favorite AI Energy Sector
- Nuclear Stocks Weren't Immune To AI-Led Stock Market Retreat But Then Powell Spoke
- The Zacks Analyst Blog Highlights Mirion, BWX Technologies and GE Vernova
- 3 AI-Powered Nuclear Energy OEMs With More Upside Post Solid Q2 Results
- 17 Stocks to Play Space Race 2.0
- Construction Progress Drives Oklo's 2028 Aurora Nuclear Launch
- What's Going On With BWX Technologies Stock Wednesday? - BWX Technologies (NYSE:BWXT)
- Should You Buy, Hold, or Sell NuScale Power Stock Post Q2 Earnings?
- Can GE Vernova Ride the Momentum on Expanding Global Nuclear Power?
- BWX Technologies stock price target raised to $220 from $155 at BofA
- Nuclear Play Oklo Reported Another Quarterly Loss But Analysts Are Still Bullish
- NLR ETF: Buy To Unleash The Power Of The Atom (NYSEARCA:NLR)
- BWX Technologies Is Still A Winner, But Investors Are Paying Too Much For Certainty (NYSE:BWXT)
일일 변동 비율
172.07 176.05
년간 변동
84.21 184.98
- 이전 종가
- 173.95
- 시가
- 174.17
- Bid
- 174.53
- Ask
- 174.83
- 저가
- 172.07
- 고가
- 176.05
- 볼륨
- 1.951 K
- 일일 변동
- 0.33%
- 월 변동
- 8.78%
- 6개월 변동
- 78.97%
- 년간 변동율
- 59.64%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K