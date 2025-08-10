Валюты / BWXT
BWXT: BWX Technologies Inc
176.71 USD 2.31 (1.32%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWXT за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 172.71, а максимальная — 179.07.
Следите за динамикой BWX Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BWXT
Дневной диапазон
172.71 179.07
Годовой диапазон
84.21 184.98
- Предыдущее закрытие
- 174.40
- Open
- 174.89
- Bid
- 176.71
- Ask
- 177.01
- Low
- 172.71
- High
- 179.07
- Объем
- 4.361 K
- Дневное изменение
- 1.32%
- Месячное изменение
- 10.14%
- 6-месячное изменение
- 81.20%
- Годовое изменение
- 61.63%
