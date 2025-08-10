КотировкиРазделы
BWXT
BWXT: BWX Technologies Inc

176.71 USD 2.31 (1.32%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BWXT за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 172.71, а максимальная — 179.07.

Следите за динамикой BWX Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
172.71 179.07
Годовой диапазон
84.21 184.98
Предыдущее закрытие
174.40
Open
174.89
Bid
176.71
Ask
177.01
Low
172.71
High
179.07
Объем
4.361 K
Дневное изменение
1.32%
Месячное изменение
10.14%
6-месячное изменение
81.20%
Годовое изменение
61.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.