Devises / BWXT
BWXT: BWX Technologies Inc
174.53 USD 0.58 (0.33%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BWXT a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 172.07 et à un maximum de 176.05.
Suivez la dynamique BWX Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWXT Nouvelles
Range quotidien
172.07 176.05
Range Annuel
84.21 184.98
- Clôture Précédente
- 173.95
- Ouverture
- 174.17
- Bid
- 174.53
- Ask
- 174.83
- Plus Bas
- 172.07
- Plus Haut
- 176.05
- Volume
- 1.951 K
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- 8.78%
- Changement à 6 Mois
- 78.97%
- Changement Annuel
- 59.64%
20 septembre, samedi