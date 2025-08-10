Dövizler / BWXT
BWXT: BWX Technologies Inc
174.53 USD 0.58 (0.33%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BWXT fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 172.07 ve Yüksek fiyatı olarak 176.05 aralığında işlem gördü.
BWX Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BWXT haberleri
Günlük aralık
172.07 176.05
Yıllık aralık
84.21 184.98
- Önceki kapanış
- 173.95
- Açılış
- 174.17
- Satış
- 174.53
- Alış
- 174.83
- Düşük
- 172.07
- Yüksek
- 176.05
- Hacim
- 1.951 K
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- 8.78%
- 6 aylık değişim
- 78.97%
- Yıllık değişim
- 59.64%
21 Eylül, Pazar