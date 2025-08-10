FiyatlarBölümler
Dövizler / BWXT
BWXT: BWX Technologies Inc

174.53 USD 0.58 (0.33%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BWXT fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 172.07 ve Yüksek fiyatı olarak 176.05 aralığında işlem gördü.

BWX Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
172.07 176.05
Yıllık aralık
84.21 184.98
Önceki kapanış
173.95
Açılış
174.17
Satış
174.53
Alış
174.83
Düşük
172.07
Yüksek
176.05
Hacim
1.951 K
Günlük değişim
0.33%
Aylık değişim
8.78%
6 aylık değişim
78.97%
Yıllık değişim
59.64%
21 Eylül, Pazar