BWXT: BWX Technologies Inc
173.95 USD 5.56 (3.30%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWXT hat sich für heute um 3.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 168.28 bis zu einem Hoch von 174.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die BWX Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
168.28 174.66
Jahresspanne
84.21 184.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 168.39
- Eröffnung
- 169.50
- Bid
- 173.95
- Ask
- 174.25
- Tief
- 168.28
- Hoch
- 174.66
- Volumen
- 2.642 K
- Tagesänderung
- 3.30%
- Monatsänderung
- 8.42%
- 6-Monatsänderung
- 78.37%
- Jahresänderung
- 59.11%
