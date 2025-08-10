KurseKategorien
Währungen / BWXT
BWXT: BWX Technologies Inc

173.95 USD 5.56 (3.30%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BWXT hat sich für heute um 3.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 168.28 bis zu einem Hoch von 174.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die BWX Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
168.28 174.66
Jahresspanne
84.21 184.98
Vorheriger Schlusskurs
168.39
Eröffnung
169.50
Bid
173.95
Ask
174.25
Tief
168.28
Hoch
174.66
Volumen
2.642 K
Tagesänderung
3.30%
Monatsänderung
8.42%
6-Monatsänderung
78.37%
Jahresänderung
59.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K